Vitória x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebe o Fortaleza em Salvador neste domingo (1º) às 18h30 (horário de Brasília). O Barradão será o palco do clássico nordestino disputado nesta Série A.

Com uma vitória diante do seu torcedor, o Rubro-Negro baiano alcançaria o número mágico de 45 pontos na tabela. Na 12ª posição, o objetivo da equipe é se livrar de qualquer chance de rebaixamento, cenário que pode se concretizar nesta rodada, e carimbar uma vaga para a Sul-Americana de 2025.

Já o Leão do Pici entra em campo com a vaga na fase de grupos da Libertadores garantida, após o título do Botafogo no último sábado (30) e a confirmação do G-8 no Brasileirão. Mesmo assim, o Tricolor, que ocupa a 4ª posição com 65 pontos, ainda pretende seguir somando para superar seu próprio feito conquistado em 2021, quando foi quarto colocado.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

Na televisão, a partida vai passar no Sportv e no Premiere. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O VITÓRIA

O Vitória volta a jogar em seus domínios depois de duas rodadas longe de Salvador, onde voltou com quatro pontos na mala, equivalentes ao triunfo diante do Criciúma e o empate contra o Botafogo. No último compromisso em casa, perdeu para o Corinthians, de virada, por 2x1 e é um dos piores mandantes da competição.

Para o clássico da 36ª rodada, o time baiano não poderá contar com o atacante Carlos Eduardo, que terá que cumprir suspensão diante do Fortaleza, bem como com o zagueiro Camutanga, o volante Caio Vinícius e o atacante Osvaldo, ainda entregues ao departamento médico.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Depois de dois empates seguidos, contra Fluminense e Flamengo, o Tricolor ficou bem atrás na briga pelo título e as chances hoje são mínimas. Mesmo assim, o time vem em uma sequência de seis jogos de invencibilidade, segue em busca de quebrar recordes e terminar o mais alto possível na tabela.

Para enfrentar o Vitória, Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o lateral Eros Mancuso, suspenso pelo terceiro amarelo. Outra grande ausência será a de Bruno Pacheco, que fica fora dos relacionados do Fortaleza pela segunda partida consecutiva. Ainda não se sabe ao certo o que deixou o jogador fora da relação de Vojvoda.

O volante Pedro Augusto é outra baixa da equipe, no departamento médico. O restante do time deve seguir o padrão que vem sendo utilizado pelo técnico Vojvoda nas últimas partidas do Tricolor do Pici na Série A do Brasileirão 2024.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Janderson e Alerrandro. Treinador: Thiago Carpini.

Fortaleza: João Ricardo, Britez, Kuscevic, Titi e Tinga; Rossetto, Hércules, Martinez; Marinho, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | VITÓRIA X FORTALEZA

Data: 01/12/2024

Local: Barradão

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistente 1: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daiane Muniz (FIFA-SP)