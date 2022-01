Fortaleza tem interesse na contratação de atacante Moisés, da Ponte Preta

A diretoria do Fortaleza busca um novo atacante no mercado para a temporada de 2022 e demonstrou interesse em Moisés, da Ponte Preta. O clube sondou a situação do atleta e tenta uma reposição para o setor após a saída de David ao Internacional.

Segundo o jornalista Lucas Rossafa, do Correio Popular, o jogador também está na mira de Grêmio e Coritiba. Com 25 anos, marcou 13 gols em 53 partidas em 2021. O contrato é até dezembro de 2024.

A equipe paulista possui 50% dos direitos econômicos do atacante, adquirido junto ao Concórdia-SC por R$ 500 mil no ano passado. O time catarinense detém 10% do percentual, com 40% do jogador.

Pelo desempenho na Série B, o atleta recebeu proposta oficial do Konyaspor Kulübü, da Turquia, mas os valores não agradaram a gestão. Assim, uma transferência para o Pici exigirá investimento.

Na várzea até 2018, Moisés teve a primeira chance profissional no Hercílio Luz-SC. Depois acumulou passagens por times como Brusque-SC, onde balançou as redes em nove momentos com 11 jogos.