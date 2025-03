Fortaleza tem interesse em Deyverson e prepara oferta pelo atacante do Atlético-MG

O Fortaleza tem interesse na contratação do atacante Deyverson, de 33 anos, atualmente no Atlético-MG. De acordo com informações publicadas pelo ge, o Tricolor do Pici prepara uma proposta oficial para tentar acertar a chegada em definitivo do centroavante.

A expectativa do Leão é conseguir concretizar o negócio nas próximas semanas, dentro do período da janela de transferências doméstica, aberta desde a última segunda-feira (10) e válida apenas até o dia 11 de abril, para jogadores que disputaram os estaduais.

Legenda: Deyverson em ação pelo Atlético-MG Foto: Pedro Souza / Atlético

As partes envolvidas ainda não se pronunciaram e os detalhes sobre uma possível negociação ainda são desconhecidos, mas o ge afirma que o Fortaleza estaria disposto a contratar Deyverson em definitivo, podendo oferecer um contrato de três anos.

Deyverson tem contrato com o Atlético-MG até o final da temporada e não é unanimidade no time, que não deve dificultar uma eventual saída. Aos 33 anos, ele soma dois gols em nove jogos em 2025. Em 2024, entre Cuiabá e Atlético-MG, foram 16 gols em 45 jogos.