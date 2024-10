Atlético-MG x River Plate: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG e River Plate se enfrentam na noite desta terça-feira (22) pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. A partida será às 21h30 (de Brasília) na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

O Galo vem de classificação para a final da Copa do Brasil no fim de semana ao eliminar o Vasco, e passou pelo Flu nas quartas da Libertadores. Na Série A, o Atlético é o 9º com 41 pontos, 8 da zona de classificação para a Libertadores 2025.

Já o River Plate, eliminou o Colo-Colo nas quartas da Libertadores. No Campeonato Argentino, os Millonarios estão apenas na 8ª colocação com 26 pontos, 11 atrás do líder Vélez.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da ESPN e Disney +

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG:

Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Otávio, Fausto Vera e Guilherme Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

River Plate:

Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz e Acuña; Santiago Simón e Matías Kranevitter; Manuel Lanzini, Ignacio Fernández e Claudio Echeverri; Miguel Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.



FICHA TÉCNICA



Estádio: Arena MRV, em Belo Horizonte, MG

Data: terça-feira, 22 de outubro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Juan Lara (CHI)