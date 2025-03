Fortaleza adia venda de ingressos para Clássico-Rei de ida da final do Cearense

O Fortaleza anunciou na manhã desta terça-feira (11) o adiamento do início da venda de ingressos para o Clássico-Rei válido pela partida de ida da final do Campeonato Cearense 2025, contra o Ceará. A venda estava marcada inicialmente para 9h desta terça.

O Diário do Nordeste apurou que o adiamento tem relação com o reconhecimento facial na Arena Castelão. A plataforma de venda utilizada pelo Fortaleza está passando por atualizações “para que não ocorra nenhum problema na venda dos ingressos”.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, a venda de ingressos deve iniciar ainda nesta terça-feira (11), em novo horário a ser divulgado pelo clube. O check-in para sócios-torcedores já foi aberto e está acontecendo normalmente, mediante biometria.

Ingressos para a torcida do Ceará

Os ingressos destinados à torcida do Ceará serão comercializados pelo próprio clube, mas ainda não foram divulgados até o momento da publicação desta matéria.

As finais do Campeonato Cearense terão transmissão ao vivo dos veículos do Sistema Verdes Mares, como TV Verdes Mares, ge.globo, rádio Verdinha 92.5, YouTube do Jogada e tempo real do Diário do Nordeste.