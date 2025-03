Biometria do Castelão vai coibir cambistas, empréstimo de sócio e já tem 30 mil cadastros

Uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (10) esclareceu detalhes sobre o reconhecimento facial para acesso à Arena Castelão, adotado a partir do Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará deste sábado (15), pela ida da final do Campeonato Cearense 2025.

O secretário de Esportes do Estado, Rogério Pinheiro, e o presidente da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, Francisco Barbosa, destacaram a importância do reconhecimento facial, que será obrigatório para acesso à praça esportiva.

A medida busca inclusive coibir a ação de cambistas e também a prática de empréstimo do cartão de sócio-torcedor, já que o torcedor só poderá comprar ingresso ou realizar check-in através de seu cadastro facial, o que torna o acesso ao estádio único e individual.

Em um tempo recorde conseguimos implementar todos os equipamentos, todo o software necessário para que a gente pudesse, já agora, 15 de março, fazer a entrada do nosso público através de um reconhecimento facial. Rogério Pinheiro Secretário da Sesporte

Os torcedores interessados em assistir partidas na Arena Castelão a partir de agora precisarão realizar cadastro biomédico através do site: facialcastelao.eleventickets.com. Todas as catracas com reconhecimento facial já foram instaladas no estádio.

Até o momento, mais de 30 mil cadastros já foram realizados, com mais de 25 mil já avaliados e validados. Há um banco de dados unificado, onde todos os torcedores serão cadastrados. Só poderá entrar no estádio os torcedores cadastrados nele.