Fortaleza tem duas ausências certas e uma dúvida contra o São Paulo; veja desfalques

O Fortaleza vai enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira (15), pela Copa do Brasil, com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e TV Globo (SP), com dois desfalques certos. Marcelo Benevenuto e Lucas Lima estão fora do confronto contra o Tricolor paulista por já terem atuado na competição por Botafogo e Santos.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem duas opções para substituir Benevenuto. Jackson pode aparecer como opção de ofício, assim como Jussa também pode ser escalado para o setor.

Felipe é dúvida

No entanto, o treinador do clube cearense tem outra dúvida, que pode impactar na escalação de Jussa na zaga. Felipe ainda se recupera de lesão e não é presença certa no jogo. Se ficar fora, Jussa pode ir para o meio-campo, dando espaço para Jackson.

Sem Lucas Lima, Vojvoda deve escalar Matheus Vargas, que já era o titular da posição, antes do meia ex-Palmeiras ser anunciado no Pici.

Com isso, a provável escalação do Fortaleza é: Felipe Alves; Tinga, Jackson (Jussa) e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe (Jussa), Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David.

Após o empate em 2 a 2, São Paulo e Fortaleza fazem confronto sem vantagens. Um novo empate leva a decisão para as penalidades. Quem vencer, por qualquer placar, avança de fase e fatura uma cota de mais de R$ 7 milhões por passar de fase.