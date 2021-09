Fortaleza x São Paulo é o jogo mais importante de 2021 para o Tricolor até o momento

A possibilidade de fazer história e chegar à semifinal de uma Copa do Brasil pela primeira vez, fora a questão financeira envolvida (R$ 7,3 milhões a mais nos cofres), faz da partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira (15), às 21h30 a mais importante de 2021 para o Fortaleza (até o momento).

É uma decisão. Há de se lamentar bastante a ausência do torcedor mais uma vez. Certamente, teríamos um Castelão com a capacidade máxima ocupada e uma festa inesquecível.

Mas no conforto do lar, com transmissão da TV Verdes Mares, o torcedor tricolor poderá conferir se uma história inédita será escrita ou não. Se passar, é a coroação de um trabalho que começou desde 2017, quando o Leão conseguiu sair do inferno da Série C.

O lado financeiro também é importante. Seria a maior premiação conquistada por um clube cearense na história da competição, totalizando, somando-se as fases anteriores, R$ 17,2 milhões. Quase três vezes o valor previsto pelo Leão no Orçamento de 2021.

Pelo lado esportivo, chegar a uma semifinal de Copa do Brasil deixa o Fortaleza entre as 4 melhores equipes da competição e a 4 jogos de conquistar o inimaginável: um possível título da Copa do Brasil e vaga na Libertadores. É difícil. Obviamente é, mas nunca esteve tão próximo do Tricolor de Aço chegar tão longe na história.