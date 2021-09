São Paulo deve ter mudanças no ataque contra o Fortaleza; veja provável escalação e desfalques

O São Paulo pode entrar em campo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Arena Castelão, com transmissão da TV Verdes Mares e Globo (SP), com um setor ofensivo diferente dos últimos jogos.

Eder, que vem voltando aos poucos no São Paulo, deve ganhar oportunidade como titular, formando ataque com Rigoni e Benítez na armação. Com isso, Pablo e Luciano retornam ao banco de reservas. Arboleda é outro atleta que volta à equipe do técnico Crespo

A provável escalação do Tricolor Paulista para esta partida é: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda, Léo; Igor Vinicius, Liziero, Nestor, Benítez e Reinaldo; Eder e Rigoni.

Técnico 'prestigiado'

No twitter, na manhã desta quarta-feira (15), o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, disse que o treinador Hernán Crespo seguirá no comando tricolor, independente do resultado desta noite.

"Crespo continua e continuará técnico do São Paulo após a partida de hoje contra o Fortaleza. Essa é uma decisão da Diretoria de Futebol e que tem total apoio do presidente Júlio Casares. Seguiremos com a convicção que temos no trabalho".

Após o empate em 2 a 2, São Paulo e Fortaleza fazem confronto sem vantagens. Um novo empate leva a decisão para as penalidades. Quem vencer, por qualquer placar, avança de fase e fatura uma cota de mais de R$ 7 milhões por passar de fase.