Fortaleza tem 11 pendurados e pelo menos dois desfalques para duelo contra o Vitória; veja lista

O Fortaleza enfrenta o Vitória na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá pelo menos dois desfalques. No entanto, o treinador precisa se preocupar ainda com os pendurados. Ao todo, são 11 atletas com dois cartões amarelos, quase todos do setor defensivo. Apesar de ter se distanciado da luta pelo título, o Tricolor do Pici segue em busca de confirmar vaga na fase de grupos da Libertadores.

Entre os pendurados, quatro estão como titulares na defesa e outros dois estão no meio-campo e ataque. São eles: João Ricardo, Titi, Brítez, Kuscevic, Hércules e Lucero, artilheiro do time na temporada. Além deles, Tinga, Lucas Sasha, Kervin Andrade, Renato Kayzer e Pedro Augusto, que está no departamento médico, também têm dois amarelos.

Já Eros Mancuso está fora da partida contra o time baiano após receber o terceiro cartão no duelo contra o Flamengo, na rodada anterior. O Tricolor do Pici enfrenta o time baiano neste domingo (1). O duelo, válido pela 36ª rodada da competição, será no Barradão. Depois de enfrentar o Vitória, o Leão encara o Atlético-GO e o Internacional.

