Fortaleza estreia na Copinha Feminina com derrota para o Corinthians

Único representante cearense na Copinha Feminina de 2024, o Fortaleza foi derrotado pelo Corinthians na estreia da competição na noite desta quinta-feira (28). O duelo entre as equipes do Grupo A ocorreu no Estádio Canindé, com vitória por 1 a 0 do time paulista.

Apesar das boas ações ofensivas, as Leoas falharam na finalização. O único gol da partida ocorreu na reta final do primeiro tempo, quando a equipe adversária balançou as redes em chute de fora da área com Manu Olivan.

Ao todo, 20 equipes divididas em cinco grupos participam da disputa. Os times se enfrentam dentro da própria chave em turno único. Os primeiros colocados de cada e os três melhores segundos colocados avançam. As fases seguintes são em formato de mata-mata até a final. Cinco estádios recebem os jogos da competição: Canindé, Nicolau Alayon, Rua Javari, Ibrachina Arena e CERET.

Com o resultado, as Leoas estão em terceiro no grupo. O próximo desafio do Tricolor será no domingo (1), às 20h (de Brasília), diante do Centro Olímpico-SP. O duelo também será no Canindé.

Próximos jogos do Fortaleza

Domingo (1/12), 20h - Fortaleza X Centro Olímpico

Quarta-feira (4/12), 17h45 - Cruzeiro X Fortaleza

Veja melhores momentos do jogo