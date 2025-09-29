Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza se reapresenta para semana decisiva na Série A com novidade e ausências

Leão enfrenta o São Paulo na quinta-feira e o Juventude no domingo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:44)
Jogada
Legenda: Mancuso durante treinamento do Fortaleza no Pici
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza se reapresenta nesta segunda-feira (29) para iniciar a sua preparação para uma semana de decisões na Série A do Brasileirão, na qual o Leão luta contra o rebaixamento. O treino de reapresentação está marcado para 16h, no Pici.

A grande novidade da semana será o retorno do zagueiro argentino Emanuel Brítez, que foi desfalque contra o Sport após completar a série de três cartões amarelos. Retornando de suspensão, ele deve ser titular contra o São Paulo, na quinta-feira (2).

Foto de Brítez, jogador do Fortaleza, durante Clássico-Rei em 2025
Legenda: Brítez, jogador do Fortaleza, e Aylon, do Ceará, durante Clássico-Rei em 2025.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Por outro lado, dois jogadores titulares de Martín Palermo não poderão entrar em campo contra o time paulista: o lateral-direito Mancuso e o esquerdo Bruno Pacheco, suspensos após completarem a série de três cartões amarelos no jogo contra o Sport.

A tendência é que Brítez, que retorna de suspensão, ocupe a vaga de Mancuso na lateral-direita, com Lucas Gazal ou Kuscevic formando a dupla de zaga com Gastón Ávila. Na esquerda, Diogo Barbosa deve ser o escolhido na vaga de Bruno Pacheco.

As decisões devem ser tomadas pelo técnico Palermo ao longo dos treinamentos dos próximos dias. O Fortaleza enfrenta o São Paulo na quinta, na Arena Castelão, e depois viaja para confronto direto contra o Juventude, fora de casa, no domingo (5).

Assuntos Relacionados
Foto de Mancuso durante treinamento do Fortaleza no Pici

Jogada

Fortaleza se reapresenta para semana decisiva na Série A com novidade e ausências

Leão enfrenta o São Paulo na quinta-feira e o Juventude no domingo

Daniel Farias Há 50 minutos
Foto de Bruno Pacheco durante Fortaleza x Sport na Série A do Brasileirão

Jogada

Qual a distância para o Fortaleza sair do Z-4? Veja classificação e cenários na Série A

Leão venceu o Sport na 25ª rodada e segue vivo pela permanência na elite

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Tyreek Hill, jogador do Miami Dolphins, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
paquetá

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

Jogada

Morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos

Ele estava internado há cinco meses em hospital de São Paulo (SP)

Daniel Farias Há 2 horas
Lucas Mugni disputa bola com atleta do São Paulo

Jogada

São Paulo x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As equipes voltam a se enfrentar no Brasileirão depois de empate em 1 a 1, no primeiro turno

Samuel Conrado Há 2 horas