Fortaleza se reapresenta para semana decisiva na Série A com novidade e ausências

O Fortaleza se reapresenta nesta segunda-feira (29) para iniciar a sua preparação para uma semana de decisões na Série A do Brasileirão, na qual o Leão luta contra o rebaixamento. O treino de reapresentação está marcado para 16h, no Pici.

A grande novidade da semana será o retorno do zagueiro argentino Emanuel Brítez, que foi desfalque contra o Sport após completar a série de três cartões amarelos. Retornando de suspensão, ele deve ser titular contra o São Paulo, na quinta-feira (2).

Legenda: Brítez, jogador do Fortaleza, e Aylon, do Ceará, durante Clássico-Rei em 2025. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Por outro lado, dois jogadores titulares de Martín Palermo não poderão entrar em campo contra o time paulista: o lateral-direito Mancuso e o esquerdo Bruno Pacheco, suspensos após completarem a série de três cartões amarelos no jogo contra o Sport.

A tendência é que Brítez, que retorna de suspensão, ocupe a vaga de Mancuso na lateral-direita, com Lucas Gazal ou Kuscevic formando a dupla de zaga com Gastón Ávila. Na esquerda, Diogo Barbosa deve ser o escolhido na vaga de Bruno Pacheco.

As decisões devem ser tomadas pelo técnico Palermo ao longo dos treinamentos dos próximos dias. O Fortaleza enfrenta o São Paulo na quinta, na Arena Castelão, e depois viaja para confronto direto contra o Juventude, fora de casa, no domingo (5).