Fortaleza se desculpa por crianças barradas em jogo no Castelão: 'erramos e vamos corrigir'

O Fortaleza se manifestou após divulgação de vídeos em que várias crianças pequenas tiveram acesso negado na Arena Castelão por não terem ingresso. Em nota, o Leão se desculpou pelo ocorrido e informou que o departamento jurídico, a ouvidoria e os responsáveis pela operação de jogo estão reunidos neste domingo (16) para buscar soluções. Presidente do clube, Marcelo Paz também falou sobre o tema nas redes sociais.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza Nosso sincero pedido de desculpas a todos! Erramos e vamos corrigir. Tenham um bom domingo, e seguiremos fazendo nosso melhor, dentro das nossas imperfeições, para que nossa torcida sempre tenha orgulho do time que torce, sobretudo as crianças.

O episódio ocorreu na noite deste sábado, no jogo contra o Internacional, válido pela 1ª rodada do Brasileirão. As imagens que circulam nas redes sociais mostram crianças, acompanhadas dos pais, aos prantos por serem impedidas de acessar o local para ver o jogo.

Em nota divulgada neste domingo (16), o clube pediu desculpas aos torcedores e chamou a situação de "lamentável". Além disso, criticou o modo como o episódio foi conduzido pelos profissionais que controlam as entradas do estádio. No entanto, o Tricolor do Pici destaca que a resolução para o problema perpassa por diversas áreas e explica:

"A solução, entretanto, não é simples. Envolve várias questões: a distribuição de gratuidades realizada por deliberação do Clube, que invariavelmente terminam nas mãos de cambistas, controle de superlotação, cumprimento do Estatuto do Torcedor, que determina que ninguém pode entrar sem ingresso na Arena", pontou a nota.

Além disso, um novo protocolo de entrada em jogos na Arena Castelão será elaborado e divulgado para a torcida. O Fortaleza finaliza a nota convidando as crianças e as famílias para uma visita ao Pici, onde serão recebidos por jogadores e comissão técnica.

Depois de enfrentar o San Lorenzo na quinta-feira (20), em partida fora de casa, válida pela Sul-Americana, o Fortaleza volta a jogar em casa contra o Coritiba, no dia 23 de abril, na 2ª rodada do Brasileirão.

VEJA A NOTA COMPLETA:

O Fortaleza Esporte Clube pede desculpas pelo lamentável episódio envolvendo a entrada de crianças no último sábado (16), na Arena Leão 1918. Como Clube da Garotada, sabemos que o tratamento dispensado foi inadmissível.

A solução, entretanto, não é simples. Envolve várias questões: a distribuição de gratuidades realizada por deliberação do Clube, que invariavelmente terminam nas mãos de cambistas, controle de superlotação, cumprimento do Estatuto do Torcedor, que determina que ninguém pode entrar sem ingresso na Arena.

Nada disso, reiteramos, justifica o modo como o torcedor foi tratado. A equipe jurídica, ouvidoria e operação de jogo estão reunidas neste momento para tentar equalizar todos os interesses. Para a próxima partida em casa, um procedimento padrão será elaborado e divulgado para o torcedor.

Desde já, para minimizar o sofrimento inflingido às famílias que aparecem nos vídeos que circulam nas redes sociais, convidamos pais e crianças para visitarem o Pici, onde serão recebidos pelos jogadores e comissão técnica.