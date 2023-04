Fortaleza x Internacional pela Série A: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza estreia na Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (15), contra o Internacional, às 18h30 no Castelão. O Tricolor de Aço quer começar o Brasileirão com o pé direito e vem embalado após o título de pentacampeão estadual e estreia com goleada na Copa do Brasil.

Após ter poupado titulares no meio de semana na goleada de 6 a 1 contra o Àguia de Marabá no Castelão, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve atuar com o que tem de melhor.

De desfalque, apenas o lateral-direito Dudu, que deixou o gramado do jogo contra o Àguia, com desconforto muscular na coxa esquerda.

“Tenho um elenco com muitas possibilidades para poder escolher. Acho que o nível é parelho. Escolho um jogador ou outro por pequenos detalhes. Isso é bom para um treinador. Tenho um bom número de jogadores e de boa qualidade. Mas, depois, está o rendimento e o funcionamento do coletivo. Quanto aos desgastes, sabemos a logística que temos no Nordeste, mas é uma realidade que não podemos controlar. Podemos administrar, sugerir, mas não podemos colocar o Nordeste mais perto de outros times. Estamos conscientes disso e preparados para começar o Brasileirão”, afirmou Vojvoda.

Inter vem desfalcado

O Colorado chega para o confronto com Leão pressionado após ser eliminado no Gauchão antes da decisão. O Internacional jogará desfalcado: o zagueiro Mercado, o lateral Mário Fernandes, os meias Fabrício Bustos e Maurício, além do atacante Luiz Adriano, estão fora.

Por outro lado, Mano Menezes relacionou jogadores recém-contratados, como o volante Rômulo e o atacante Jean Dias. Já Alan Patrick, recuperado de lesão, deve ser poupado e começar no banco.



QUAL HORÁRIO

A partida pela 1ª rodada da Série A no Castelão acontece às 18h30, deste sábado (15).

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Rádio Verdinha (FM 92,5), Premiere e Tempo Real do Diário do Nordeste.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Internacional

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Competição: Série A do Brasileiro

Data: 15/04/2023

Horário: 18h30

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)



Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Pochettino e Lucas Sasha;Thiago Galhardo, Lucero e Romarinho. Técnico: Juan Vojvoda

Internacional

Keiller; Matheus Dias, Vitão, Moledo e Renê; Baralhas, De Pena, Johnny e Alan Patrick (Alemão);Wanderson e Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes