Fortaleza se aproxima de renovação com Matheus Vargas

De olho no planejamento para 2022, o Fortaleza está perto de acertar a permanência de um jogador do atual elenco. O Tricolor avançou em negociações e se aproxima da renovação com o meia Matheus Vargas.

O jogador recebeu proposta do Botafogo, por indicação do técnico Enderson Moreira, mas o Diário do Nordeste apurou que o interesse do jogador é de permanecer no Leão do Pici.

Com a proposta do clube cearense na mesa, a tendência é de manutenção do jogador no elenco. O fato de disputar a Taça Libertadores pelo Fortaleza pesa para a decisão do atleta.

Chegada

Matheus Vargas foi anunciado oficialmente pelo Fortaleza em setembro de 2019. O atleta pertencia ao Audax-SP, mas estava atuando na Ponte Preta. Ele foi revelado nas categorias de base do Corinthians. Foi emprestado para o Atlético-GO durante a temporada de 2020 e retornou no início deste ano para reforçar o clube na excelente campanha do Leão.