Matheus Vargas é procurado pelo Atlético/GO e pode ser emprestado pelo Fortaleza

O meia Matheus Vargas está próximo de deixar o Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que o atleta tem negociação encaminhada com o Atlético/GO e deve ser emprestado por um temporada. O contrato com o Leão vai até 2021, com o clube possuindo 50% dos direitos do jogador.

A reportagem entrou em contato com representantes de Matheus Vargas, da empresa Think Ball, que ressaltaram que a concretização do acordo depende apenas de detalhes burocráticos. CSA e Coritiba também demonstraram interesse no meia para 2020.

A diretoria do Fortaleza também confirmou a sondagem, mas informou que a transferência depende do aval do técnico Rogério Ceni. Para a posição de meia central, o time conta apenas com o atleta e o argentino Mariano Vázquez.

Anunciado como reforço em setembro após boa passagem pela Ponte Preta, o atleta de 23 anos atuou apenas duas vezes com a camisa tricolor, ambas sob o comando de Zé Ricardo. Após o retorno de Ceni, perdeu espaço no plantel principal e chegou a não ser relacionado para rodadas na reta final do Brasileirão.