Fortaleza responde Evanilson após interesse em jogar pelo clube: 'portas estarão sempre abertas'

O Fortaleza deixou as suas portas abertas para o atacante cearense Evanilson, do Porto e da Seleção Brasileira, que revelou com exclusividade ao Diário do Nordeste que sempre teve o desejo de vestir a camisa do Tricolor do Pici.

“Nossas portas estarão sempre abertas! Será um prazer para nós ver você jogando novamente em sua terra e vestindo nossas cores. E temos certeza que para sua família também. Boa sorte na Copa América, estaremos na torcida!”, disse o Leão nas redes sociais.

O atacante cearense Evanilson, que disputará a Copa América pela Seleção Brasileira, revelou que tem o desejo de um dia jogar pelo Fortaleza. A informação foi confirmada pelo próprio jogador em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares.

Legenda: Evanilson, atacante da Seleção Brasileira Foto: Rafael Ribeiro/CBF

"Eu sempre tive também vontade de jogar no Fortaleza. Desde que eu saí de lá (de Fortaleza/CE) eu falei que tinha vontade de jogar no Fortaleza, mas vamos esperar o tempo e ver no que vai dar", disse o atacante de 24 anos, que hoje defende o Porto.

Evanilson revelou que toda a sua família torce para o Fortaleza e que os familiares sempre pedem para que o jogador retorne ao Brasil e vista a camisa do Tricolor do Pici. Apesar disso, o jogador entende que ainda não é momento de um retorno ao país natal.

"Minha família sempre fala para voltar e jogar no Fortaleza. Todos são Fortaleza e eu torcia para o Fortaleza também, eu acompanho até hoje, tem jogadores que são meus amigos, são doidos que quando eu voltar para o Brasil eu volte para o Fortaleza. Agora não, estou na minha melhor fase no Porto, jogando bem, me sentindo em casa", completou.