Fortaleza renova com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco; veja tempo de contrato

Bruno Pacheco, lateral-esquerdo do Fortaleza, renovou o seu contrato com o Tricolor do Pici. O clube anunciou que que o novo vínculo do jogador com o Leão será válido até o final da temporada 2026, com opção de renovação por mais um ano.

O lateral-esquerdo de 32 anos chegou ao Pici na temporada 2023 e garantiu espaço como um dos principais jogadores do elenco tricolor. Ao todo, já são 92 jogos disputados com a camisa do Fortaleza, além de três gols e oito assistências.

Na atual temporada, Bruno Pacheco soma 39 jogos, um gol e três assistências. Ele tem alternado a condição de titular no time de Juan Pablo Vojvoda com Felipe Jonatan, contratado pelo Fortaleza na atual temporada.

Natural de Araraquara (SP), Bruno Pacheco foi revelado profissionalmente pela Ferroviária, de Araraquara. Ele acumula passagens por Inter de Limeira, São Bento, Ipatinga, Vitória da Conquista, Guarani, Bragantino, Atlético-GO, Chapecoense e Ceará.