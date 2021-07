Fortaleza recebe proposta do futebol árabe pelo volante Felipe; confira valores da oferta

O Fortaleza recebeu uma proposta do futebol árabe pelo volante Felipe. Logo após renovar contrato até o fim de 2023, o atleta se tornou alvo do Al Fayha em negociação que pode render aproximadamente R$ 7,5 milhões aos cofres tricolores em caso de desfecho positivo.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola, do Yahoo, e confirmada pelo Diário do Nordeste. A oferta é de 250 mil dólares pelo empréstimo (em torno de 1,3 milhão), com opção de compra de 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,2 mi).

A situação é discutida internamente e depende da vontade do atleta. Titular sob comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, Felipe participou de 23 jogos na atual temporada e marcou um gol.

Tratado como ídolo recente pelo próprio Fortaleza, soma oito conquistas na equipe: quatro estaduais, duas Taça dos Campeões, a Copa do Nordeste e a Série B do Brasileiro. Natural de Maranguape, está no time desde 2015 e tem 239 jogos no Leão.