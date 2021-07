Vojvoda destaca 'personalidade e atrevimento' de jogadores na vitória sobre o São Paulo

A vitória do Fortaleza sobre o São Paulo na noite deste sábado (17), por 1 a 0, foi resultado do esforço individual de cada jogador do time tricolor. Essa foi a percepção de Juan Pablo Vojvoda, técnico da equipe, ao comentar a atuação do Leão em campo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante coletiva realizada após a partida, no estádio Morumbi (SP), o argentino destacou os atributos dos jogadores como o motivo para a conquista do time.

"Nós fizemos uma boa partida, principalmente no segundo tempo, em que a equipe teve personalidade e atrevimento para sair em busca do que queria e conseguiu o que buscou no Morumbi", avaliou.

Segundo ele, no intervalo entre os tempos da partida, a orientação foi de seguir "mantendo o equilíbrio defensivo e buscar com mais intensidade a trave do adversário". "Nos primeiros minutos do segundo tempo, a equipe gerou duas ou três situações de gol claras, mas não converteu. Depois, numa bola parada, conseguiu o gol e soube proteger até o final", considerou.

Questionado sobre como passar pela defesa do São Paulo, uma vez que as duas equipes possuem um estilo de jogo parecido, Vojvoda sublinhou que, em partidas feito esta, quando há muitos duelos individuais, prevalecem mais as características dos jogadores do que o planejamento do treinador.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "É um triunfo dos jogadores. Os times têm sistemas muito similares, prevalece sempre características dos duelos individuais. Acho que meus atletas estudaram muito bem a parte física, a parte de concentração mental, e puderam ganhar uma partida muito importante para nós".

Próximos objetivos

O técnico explicou ainda não se configurar como estratégia de desgaste do time adversário o fato de que, pela segunda vez, o Fortaleza ganhou o jogo apenas no segundo tempo da disputa. A anterior havia sido contra o Corinthias, no último domingo (11). Para ele, trata-se de uma coincidência.

"Por mim, gostaria de ver o time ganhando no primeiro tempo, no primeiro minuto. Mas é futebol, o funcionamento da equipe sempre trabalha para conseguir o gol. Muitas vezes se consegue no primeiro tempo ou no segundo tempo, faltando pouco, mas não é uma estratégia de ganhar a partida no segundo tempo, não é isso", detalhou.

Agora, Vojvoda trabalha com a equipe para a próxima partida do tricolor no Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino. O jogo será realizado no Castelão, no próximo domingo (25). Com o mais recente resultado, a equipe chegou aos 24 pontos colhendo os louros de uma disputa acirrada. "Cada próxima partida para a gente é a mais importante", concluiu Juan.