Camilo comemora vitórias e desempenho de Ceará e Fortaleza na Série A

O governador Camilo Santana comemorou as vitórias de Ceará e Fortaleza pela Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (17). Nas redes sociais, o chefe do Executivo estadual ainda disse que novas parcerias entre o Governo e os clubes cearenses devem ser anunciadas no futuro.

"Bom demais as vitórias de Fortaleza e Ceará no Brasileirão. Valeu, Leão e Vozão!!! Nosso futebol cearense cada vez mais forte no cenário nacional. E virão novidades de parceria com o Governo do Estado para buscarmos novos talentos e oportunidades nos nossos campos de futebol", disse o governador.

Na tarde deste sábado, o Ceará venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena Castelão, enquanto o Fortaleza bateu o São Paulo também por 1 a 0, no estádio do Morumbi.

Com os resultados, o Fortaleza passou a ocupar a vice-liderança da principal divisão do campeonato nacional, brigando por uma vaga na Taça Libertadores. Já o Ceará pulou 5 colocações e está, atualmente na sexta colocação, buscando uma vaga na fase de entrada do torneio continental.

Os clubes cearense, contudo, ainda podem ser ultrapassados caso os adversários diretos na classificação vençam as partidas na noite deste sábado ou no próximo domingo (18).

Gramado do Castelão

O governador do Ceará ainda aproveitou para informar que determinou a "recuperação completa" do gramado da Arena Castelão, que vem sendo alvo de muitas críticas nas últimas semanas.

"Sobre o gramado do Castelão, muita gente cobrando com razão. Nosso estádio é hoje (sic) o com maior número de jogos do país. Gramado não descansa. Mas já determinei que sejam tomadas providências imediatas. Já autorizei recuperação completa do gramado para dar melhor condição aos jogos", disse Camilo.