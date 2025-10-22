Diário do Nordeste
Fortaleza pode ter até sete desfalques contra o Flamengo; veja lista

As equipes se enfrentam no próximo sábado (25), na Arena Castelão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:07)
Jogada
Legenda: Lucero em ação pelo Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (25), quando enfrenta o Flamengo, às 19h30, na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A. Uma partida crucial na luta contra o rebaixamento, mas com problemas na escalação: o treinador argentino Martín Palermo pode ter até sete desfalques.

A lista contempla punições e nomes no departamento médico. Por conta do acúmulo de cartões amarelos, o zagueiro chileno Kuscevic e o atacante argentino Lucero já são baixas confirmadas.

Além disso, há peças em recuperação. O último boletim teve: goleiro João Ricardo (cirurgia no ombro direito); zagueiro Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa esquerda); volante Matheus Pereira (edema no músculo posterior da coxa direita); meia Lucas Crispim (edema no músculo posterior da coxa direita); e atacante Allanzinho (edema no músculo posterior da coxa direita).

⁠Na tabela, a situação tricolor é crítica. O Fortaleza é o vice-lanterna, com apenas 24 pontos. Já o Flamengo é o atual vice-líder com 61, mesma pontuação do líder Palmeiras.

Retornos do Fortaleza

Em contrapartida, a comissão tem o retorno de quatro atletas. O zagueiro argentino Gastón Ávila, o volante Pablo Roberto e os atacantes Deyverson e Adam Bareiro voltam a ficar à disposição.

O grupo de atletas foi ausência na derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, no sábado (18), no Mineirão, pela 28ª rodada da Série A. Na ocasião, o motivo também foi por conta dos cartões no Brasileirão.

