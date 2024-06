Fortaleza perdeu apenas uma vez para o Grêmio desde que retornou à Série A; veja retrospecto

O Fortaleza tem um retrospecto positivo contra o Grêmio, o seu próximo adversário na Série A do Brasileirão 2024, nesta quarta-feira (19). Desde que retornou à elite do futebol brasileiro, em 2019, o Leão perdeu apenas um dos oito jogos contra o Grêmio.

Em um total de oito partidas disputadas entre as duas equipes na Série A do Brasileirão entre 2019 e 2023, foram cinco empates, duas vitórias do Fortaleza e apenas uma vitória do Grêmio, que aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2019.

GRÊMIO X FORTALEZA NA SÉRIE A DESDE 2019

Grêmio 1-0 Fortaleza | Brasileirão 2019

1-0 Fortaleza | Brasileirão 2019 Fortaleza 2-1 Grêmio | Brasileirão 2019

2-1 Grêmio | Brasileirão 2019 Grêmio 1-1 Fortaleza | Brasileirão 2020

Fortaleza 0-0 Grêmio | Brasileirão 2020

Grêmio 0-0 Fortaleza | Brasileirão 2021

Fortaleza 1-0 Grêmio | Brasileirão 2021

1-0 Grêmio | Brasileirão 2021 Grêmio 0-0 Fortaleza | Brasileirão 2023

Fortaleza 1-1 Grêmio | Brasileirão 2023

Legenda: Fortaleza e Grêmio 2023 Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Grêmio, inclusive, também não vive um bom momento na atual temporada. O time gaúcho perdeu as últimas quatro partidas que disputou na Série A do Brasileirão, contra Botafogo, Flamengo, Red Bull Bragantino e Bahia.

Fortaleza e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira (19), às 20h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a nona rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.