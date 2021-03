Fortaleza perde para Santa Cruz por 1 a 0 e conhece sua primeira derrota na temporada em 2021

Na noite desta terça-feira (23), o Santa Cruz venceu o Fortaleza por 1 a 0 e conquistou sua primeira vitória na Copa do Nordeste. O gol da partida foi marcado por Júlio Sergipano.

O revés sofrido é o primeiro do Leão na temporada 2021. Com a derrota, o Fortaleza cai para a 3ª colocação do Grupo B, com 8 pontos, atrás de CSA e ABC.

A equipe volta a campo no próximo sábado (27) contra o 4 de Julho, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo acontece no Estádio Albertão, às 15h45.

O jogo

Fortaleza e Santa Cruz fizeram um primeiro tempo bem burocrático. Logo no início da partida, Robson e Luiz Henrique levaram perigo ao gol de Jordan, porém, não conseguiram mexer no placar.

Após os 10 minutos iniciais de pressão do Fortaleza, a partida esfriou e as duas equipes passaram a ter a bola, porém, sem objetividade. O Tricolor do Pici tentava pelo lado direito, com Yago Pikachu – estreante da noite – infiltrando nas costas da defesa adversária, no entanto, o excesso de passes errados acabou comprometendo o desenvolvimento das jogadas.

A equipe coral, por sua vez, pouco ofereceu risco ao gol de Felipe Alves. Nenhum chute à meta do arqueiro. O Santa Cruz explorava os erros do Fortaleza, mas não conseguia concluir as jogadas após roubar a bola. Léo Gaúcho, pelo lado direito, e Madson, pelo lado esquerdo, tentavam progredir, mas nenhum companheiro descia para ajudar.

Legenda: Yago Pikachu fez sua estreia com a camisa do Fortaleza nesta terça-feira (23) Foto: Kid Jr.

Segundo tempo

A etapa final iniciou com polêmica. Logo aos 3 minutos, após cobrança de escanteio de Juninho, a bola desviou no braço de Júlio Sergipano. O árbitro Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeiras nada marcou, o que motivou diversos xingamentos por parte dos dirigentes tricolores presentes na Arena Castelão.

Minutos depois, o Fortaleza voltou a assustar à meta de Jordan. Robson cruzou na medida para Luiz Henrique, mas o arqueiro coral fez excelente defesa.

A partida ficou concentrada no meio de campo, até que aos 23 minutos o Santa Cruz chegou ao gol pela primeira vez. Após cobrança de escanteio de Chiquinho, Júlio Sergipano cabeceou no ângulo de Felipe Alves para abrir o placar.

Com a vantagem no placar, a equipe tricolor se lançou ao ataque. E quase chegou ao tento de empate minutos depois. Aos 26 minutos, Bruno Melo cruzou na medida para Matheus Vargas, que cabeceou forte, mas o arqueiro coral fez grande defesa. Minutos depois, David tentou surpreender, mas Jordan levou a melhor novamente.

Próximo adversário

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (27) contra o 4 de Julho, às 15h45. O duelo acontece no Estádio Albertão, em Teresina. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.