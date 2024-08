Fortaleza não perde para o Corinthians desde 2022; veja retrospecto

Fortaleza e Corinthians se enfrentam neste domingo (25) pela 24ª rodada do Brasileirão. A partida acontece na Arena Castelão, às 16 horas (de Brasília). Nos últimos anos, o histórico de confrontos têm sido positivo para o time cearense. Isso porque a equipe do Pici não perde para o clube paulista há mais de dois anos.

O último revés aconteceu no dia 1 de maio de 2022, quando em Itaquera o Timão venceu o Tricolor de Aço pelo placar de 1 a 0, com gol contra de Matheus Jussa. De lá para cá foram seis disputas entre as equipes, somando três vitórias do Fortaleza e três empates.

04/05/2024 - Corinthians 0 x 0 Fortaleza - Brasileirão

03/10/2023 - Fortaleza 2 x 0 Corinthians - Sul-Americana

26/09/2023 - Corinthians 1 x 1 Fortaleza - Sul-Americana

14/09/2023 - Fortaleza 2 x 1 Corinthians - Brasileirão

08/05/2023 - Corinthians 1 x 1 Fortaleza - Brasileirão

21/08/2022 - Fortaleza 1 x 0 Corinthians - Brasileirão

Em casa

Se os números recentes são animadores para o torcedor do Leão, o retrospecto em casa é para dar mais confiança ainda. Apesar de existir um equilíbrio na disputa quando as equipes jogam em solo cearense, os últimos quatro anos têm sido de supremacia Tricolor.

A última derrota sofrida pelo Fortaleza jogando em seus domínios aconteceu no ano de 2019. Após isso, já são contabilizados cinco jogos, com quatro vitórias do Leão e um empate. São sete gols marcados e apenas um sofrido. Ao todo, são 16 jogos na capital cearense, seis vitórias do time do Pici, contra sete do Corinthians, restando três empates.

03/10/2023 - Fortaleza 2 x 0 Corinthians - Sul-Americana

14/09/2023 - Fortaleza 2 x 1 Corinthians - Brasileirão

21/08/2022 - Fortaleza 1 x 0 Corinthians - Brasileirão

11/07/2021 - Fortaleza 1 x 0 Corinthians - Brasileirão

02/12/2020 - Fortaleza 0 x 0 Corinthians - Brasileirão

Retrospecto geral

No aspecto geral (jogando em casa e fora) os números apontam para uma vantagem do time alvinegro. São 33 partidas, divididas em seis vitórias do Fortaleza, nove empates e 18 triunfos do Corinthians.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Manter a invencibilidade

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda agora busca manter a invencibilidade dentro do Castelão e se manter firme na briga pela primeira colocação do Brasileirão. Já são 20 jogos sem perder em casa, sendo 12 vitórias seguidas. Além disso, a equipe vem de quatro vitórias em sequência.