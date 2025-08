Fortaleza mira contratação de Rezende, do Bahia, a pedido de Renato Paiva

O Fortaleza está interessado na contratação do volante Rezende, atualmente no Bahia. A informação foi divulgada por Yuri Santana, do Canal do Puco, e confirmada pelo Diário do Nordeste. A possível chegada do meio-campista de 30 anos ao Pici atende a um pedido direto do técnico Renato Paiva, com quem o atleta viveu sua melhor fase no Esquadrão em 2023.

Rezende não vem sendo utilizado por Rogério Ceni desde o retorno do Mundial, e entrou em campo apenas 10 vezes na temporada de 2025. Sua última participação no Brasileirão foi em maio, na derrota por 1 a 0 para o Flamengo. Desde 2022 no Bahia, o jogador soma 141 jogos, seis gols e quatro assistências, e foi peça-chave durante a passagem anterior de Paiva pelo clube baiano.

No Fortaleza, Paiva já conta com opções para o setor como Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Emanuel Martínez, Rodrigo, Zé Welison, Matheus Pereira e o jovem Ryan Guilherme. A chegada de Rezende, no entanto, agregaria experiência e versatilidade ao elenco.

Canhoto e com 1,86m de altura, Rezende foi revelado pelo Madureira-RJ em 2014 e também atuou por Portuguesa-RJ, Resende-RJ, Treze-PB, Azuriz-PR e Goiás. Além da posição de volante, tem passagens como zagueiro e lateral-esquerdo ao longo da carreira, sendo reconhecido por suas características defensivas e consistência tática.