Fortaleza lança uniformes em alusão à Seleção Brasileira; veja fotos

O Fortaleza divulgou neste sábado (3) o lançamento dos uniformes baseados na Copa do Mundo do Catar, em alusão à Seleção Brasileira. Os mantos são nas cores amarelo e azul.

É ano de Copa! Em homenagem a nossa Seleção, um Manto que representa a nossa Nação Tricolor.



👕 Nova camisa do Fortaleza, edição especial Copa 2022, à venda nas lojas oficiais, licenciadas e no site https://t.co/tlbJGWtPLj



📸 Mateus Lotif/FEC pic.twitter.com/3mgJwD1Dqw — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) September 3, 2022

As camisas podem ser adquiridas nas lojas físicas e no e-commerce da Leão 1918, com valores de 179,90 (mulheres) e 189,90 (homens). O sócio-torcedor tem desconto de 15% na compra dos uniformes.

Para a temporada, o Fortaleza anunciou cinco modelos de camisa: Tradição 2022, Duna e Falésia (Copa do Nordeste), El Dorado (Libertadores), em homenagem ao dia dos pais e para as categorias de base,

Veja fotos

Legenda: Camisa do Fortaleza em alusão à Seleção Brasileira Foto: Matheus Lotif / Fortaleza EC

