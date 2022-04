Fortaleza lança novo uniforme, especial para disputa da Libertadores

O Fortaleza lançou nessa sexta-feira (8) seu novo uniforme, especial para a disputa da Libertadores de 2022, competição inédita em sua história centenária de 103 anos. A camisa é predominantemente branca, com golas e detalhes em dourado.

As camisas estão à venda nas lojas virtual e físicas do clube. Os modelos femininos custam R$ 289,90 e os masculinos R$ 299,90. A Linha juvenil e kits infantis estarão disponíveis nos próximos dias, assim como tamanho especial. Os Sócios torcedores têm 15% de desconto.

O simbolismo mítico do El Dorado representado em cada detalhe.



Os novos uniformes estão disponíveis nas lojas Leão 1918, no sábado (9), de 9h às 16h, e domingo (10) de 9h às 13h. Na loja Conceito, no sábado de 9h às 20h, e domingo de 10h às 18h.

Toda a linha estará nos quiosques da Arena Castelão, localizadas nos setores Premium e Bossa Nova, para venda na partida entre Fortaleza e Cuiabá-MT, pela 1ª rodada do Brasileirão.

Estreia?

O Leão estreou na Libertadores na última quinta-feira, contra o Colo-Colo no Castelão e jogou ainda com seu uniforme tradicional.

O próximo jogo do Leão na Liberta é pela 2ª rodada, diante do River Plate, no dia 13, no Monumental de Nuñes, às 21h, mas como o time argentino tem um uniforme 1 branco, a estreia da nova camisa deve acontecer na 3º rodada, diante do Alianza Lima no Castelão: o jogo está marcado para o dia 27 de abril no Castelão, às 21 horas.

