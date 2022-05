Fortaleza lança uniforme para as categorias de base; veja foto

O Fortaleza lançou nesta quinta-feira (26) o enxoval que vestirá as categorias de base em 2022. O uniforme intitulado de "Tradição" terá linhas horizontais em azul, com a blusa sendo predominantemente vermelha. A vestimenta será produzida pela Leão 1918, marca própria do clube.

A estreia do novo manto acontece no duelo contra o Bahia nesta quinta-feira em duelo decisivo pela Copa do Brasil Sub-17.

A camisa será comercializada para torcedores. Os valores não foram divulgados, mas haverá um percentual destinado às categorias de base do Fortaleza.

Veja foto do uniforme

Legenda: Fortaleza lançou camisa exclusiva para as categorias de base Foto: Karim Georges / Fortaleza EC