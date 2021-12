Fortaleza lança campanha para compra de Benevenuto com meta de sócio e venda de camisas

O Fortaleza lançou uma campanha nesta sexta-feira (17) para oficializar a compra do zagueiro Marcelo Benevenuto. Após acertar com o Botafogo a aquisição de 65% dos direitos econômicos do atleta por R$ 4,5 milhões, o time cearense listou duas metas para o torcedor sacramentar a negociação.

Assim, o desafio para a manutenção do jogador de 25 anos envolve alcançar 30 mil sócios-torcedores ou vender 5.000 camisas. Caso qualquer dos objetivos seja conquistado, o defensor assinará um novo contrato com o Leão - o vínculo será até 2024.

O clube anunciou que os planos de sócio-torcedor estão com desconto de até 50%. No caso da comercialização de produtos, lojas físicas e de e-commerce estão com logística preparada.