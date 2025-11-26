Fortaleza lamenta punição a torcedora que hostilizou flamenguistas no Castelão; leia nota

O Fortaleza publicou uma nota nesta quarta-feira (26) lamentando a decisão das forças de segurança de proibir de frequentar estádios por um período de seis meses a torcedora do Leão que viralizou ao hostilizar torcedores do Flamengo na Arena Castelão.

A torcedora alegou que dois homens vestidos de camisa preta no setor destinado à torcida tricolor eram, na verdade, flamenguistas, exigindo que eles fossem retirados do espaço. A cena foi gravada e viralizou nas redes sociais. O Flamengo repudiou o gesto.

Para o Fortaleza, o clube tomou as medidas necessárias, antes da partida contra o Flamengo, para direcionar torcedores para seus respectivos setores, seja mandante ou visitante, “diante da inexistência de um setor misto na Arena Castelão”.

Na visão do clube cearense, o torcedor retirado do setor estava “em desacordo com uma medida previamente estabelecida pelo NUDTOR, e não teve sua conduta analisada com o mesmo rigor”.

PROIBIÇÃO FOI CONFIRMADA

Após investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a torcedora de 47 anos, que é integrante de uma torcida organizada, foi proibida de frequentar estádios por um período de seis meses. A investigada chegou a comparecer à delegacia para prestar depoimento.

Com o avanço das apurações, a PCCE identificou que a mulher teria hostilizado torcedores e impedido que eles permanecessem no estádio caso não estivessem usando a camisa do time de sua preferência durante um jogo em 25 de outubro de 2025. O comportamento foi enquadrado como incitação à violência e constrangimento ilegal no contexto da partida.

LEIA A NOTA DO FORTALEZA NA ÍNTEGRA

O Fortaleza Esporte Clube lamenta profundamente a decisão que resultou na proibição de acesso aos estádios a uma torcedora Tricolor.

Antes da partida em questão, o Clube realizou, com direcionamento do Ministério Público (MPCE), todas as comunicações necessárias sobre a organização do setor visitante, informando que, por questões de segurança, esse seria o espaço destinado aos torcedores da equipe adversária, diante da inexistência de um setor misto na Arena Castelão.

Destacamos ainda que o torcedor da equipe visitante que adentrou ao estádio em área destinada exclusivamente à torcida do Fortaleza, em desacordo com uma medida previamente estabelecida pelo NUDTOR, não teve sua conduta analisada com o mesmo rigor.

Por fim, o Fortaleza se coloca à disposição para oferecer todo o apoio jurídico necessário na busca pela reversão da decisão e pela garantia do pleno direito de acesso da torcedora aos estádios.