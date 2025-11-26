Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza lamenta punição a torcedora que hostilizou flamenguistas no Castelão; leia nota

Torcedora foi proibida de frequentar estádios por um período de seis meses

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:52)
Jogada
Legenda: Flamengo lança nota de repúdio contra torcedora do Fortaleza que hostilizou homem no Castelão
Foto: Luís Norões/SVM

O Fortaleza publicou uma nota nesta quarta-feira (26) lamentando a decisão das forças de segurança de proibir de frequentar estádios por um período de seis meses a torcedora do Leão que viralizou ao hostilizar torcedores do Flamengo na Arena Castelão.

A torcedora alegou que dois homens vestidos de camisa preta no setor destinado à torcida tricolor eram, na verdade, flamenguistas, exigindo que eles fossem retirados do espaço. A cena foi gravada e viralizou nas redes sociais. O Flamengo repudiou o gesto.

Para o Fortaleza, o clube tomou as medidas necessárias, antes da partida contra o Flamengo, para direcionar torcedores para seus respectivos setores, seja mandante ou visitante, “diante da inexistência de um setor misto na Arena Castelão”.

Na visão do clube cearense, o torcedor retirado do setor estava “em desacordo com uma medida previamente estabelecida pelo NUDTOR, e não teve sua conduta analisada com o mesmo rigor”.

PROIBIÇÃO FOI CONFIRMADA

Após investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a torcedora de 47 anos, que é integrante de uma torcida organizada, foi proibida de frequentar estádios por um período de seis meses. A investigada chegou a comparecer à delegacia para prestar depoimento.

Com o avanço das apurações, a PCCE identificou que a mulher teria hostilizado torcedores e impedido que eles permanecessem no estádio caso não estivessem usando a camisa do time de sua preferência durante um jogo em 25 de outubro de 2025. O comportamento foi enquadrado como incitação à violência e constrangimento ilegal no contexto da partida.

LEIA A NOTA DO FORTALEZA NA ÍNTEGRA

O Fortaleza Esporte Clube lamenta profundamente a decisão que resultou na proibição de acesso aos estádios a uma torcedora Tricolor.

Antes da partida em questão, o Clube realizou, com direcionamento do Ministério Público (MPCE), todas as comunicações necessárias sobre a organização do setor visitante, informando que, por questões de segurança, esse seria o espaço destinado aos torcedores da equipe adversária, diante da inexistência de um setor misto na Arena Castelão.

Destacamos ainda que o torcedor da equipe visitante que adentrou ao estádio em área destinada exclusivamente à torcida do Fortaleza, em desacordo com uma medida previamente estabelecida pelo NUDTOR, não teve sua conduta analisada com o mesmo rigor.

Por fim, o Fortaleza se coloca à disposição para oferecer todo o apoio jurídico necessário na busca pela reversão da decisão e pela garantia do pleno direito de acesso da torcedora aos estádios.

Assuntos Relacionados
Boston Celtics

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 32 minutos
Foto de torcedora do Fortaleza que hostilizou homem torcedor do Flamengo no Castelão

Jogada

Fortaleza lamenta punição a torcedora que hostilizou flamenguistas no Castelão; leia nota

Torcedora foi proibida de frequentar estádios por um período de seis meses

Daniel Farias Há 56 minutos
Foto de Rodrygo, que pode estar de saída do Real Madrid após interesse de equipes inglesas

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Norde Vôlei estreia na Superliga B nesta quarta-feira (26), contra o Aprov Chapecó/SC

Jogo de abertura da competição acontece no Ginásio Aécio de Borba

Redação Há 1 hora
Foto de jogadores de Ceará e Fortaleza na Copinha 2025

Jogada

Times cearenses conhecem adversários da Copinha 2026 após sorteio; veja grupos

Quatro times do Ceará irão disputar a edição de 2026 da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Daniel Farias Há 1 hora
Kuscevic e Diogo Barbosa, jogadores do Fortaleza, no primeiro duelo entre as equipes.

Jogada

RB Bragantino x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Leão do Pici precisa vencer para seguir vivo na luta contra o rebaixamento

Fernanda Alves 26 de Novembro de 2025