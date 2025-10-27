Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Flamengo lança nota de repúdio contra torcedora do Fortaleza que hostilizou homem no Castelão

Clube também disse que preços dos ingressos para flamenguistas feriram o princípio da isonomia

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:57)
Jogada
Foto: Luís Norões/SVM

O Flamengo publicou na tarde desta segunda-feira (27) uma nota oficial repudiando a política de preços praticada pelo Fortaleza para o setor visitante na partida do último sábado (25) e a atitude de uma torcedora do Fortaleza que, nas palavras do clube carioca, “hostilizou e constrangeu dois espectadores que apenas vestiam camisas pretas”.

Segundo o time, os episódios que aconteceram na Arena Castelão foram na contramão do espírito esportivo. Um dos pontos questionados foi a disparidade entre os preços dos ingressos para a torcida visitante (R$ 250, a inteira) em comparação com a torcida mandante, o que, nas palavras do Flamengo, foi incompatível com o princípio da isonomia.

O outro ponto foi a atitude de uma torcedora do Fortaleza, que alegou que dois homens vestidos de camisa preta no setor destinado à torcida tricolor eram, na verdade, flamenguistas, exigindo que eles fossem retirados do espaço. O Flamengo classificou o episódio como lamentável e disse que a mulher hostilizou e constrangeu os homens.

RENDA MILIONÁRIA PARA O FORTALEZA

36.815 torcedores estiveram presentes na Arena Castelão para acompanhar a partida, sendo 27.853 em setores destinados à torcida do Fortaleza e 8.962 no setor Superior Norte, que foi reservado para torcedores da equipe visitante, neste caso o Flamengo.

Ainda segundo o boletim financeiro da partida, a arrecadação total com bilheteria foi de R$ 2,71 milhões. Deste valor, 2,07 milhões vieram de ingressos destinados à torcida do Flamengo. Ou seja, 76,38% da renda bruta da partida veio de torcedores do Flamengo.

LEIA A NOTA COMPLETA

O Clube de Regatas do Flamengo acredita em um futebol que emociona, une e inspira e que possa ser vivido com paixão e respeito, dentro e fora do campo. Por isso, reafirma seu compromisso com o fair play esportivo, com a civilidade nas arquibancadas e com o direito de todos os torcedores — do time da casa ou visitante — viverem o estádio como um espaço de entretenimento e convivência. 

No Maracanã, o Flamengo recebe com respeito torcedores de todos os clubes. As zonas mistas, onde rubro-negros e visitantes assistem juntos às partidas, são prova de que é possível conviver em paz, com camisas diferentes e o mesmo amor pelo futebol. O Flamengo faz isso por convicção, e não por obrigação. Porque acredita que o futebol deve ser celebrado. 

Infelizmente, o que se viu no Castelão, na partida entre Fortaleza e Flamengo, vai na contramão desse espírito. 

A política de preços praticada para o setor visitante foi incompatível com o princípio da isonomia: enquanto os ingressos para o torcedor do Fortaleza custaram R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) no Maracanã, o torcedor rubro-negro pagou, em média, R$ 231,95 no Castelão — valor que fez com que a torcida visitante, mesmo representando apenas 24% do público, fosse responsável por mais de 70% da arrecadação total de R$ 2,7 milhões. 

Além disso, durante o jogo, um episódio lamentável mostrou o quanto ainda é preciso evoluir. Uma torcedora do Fortaleza hostilizou e constrangeu dois espectadores que apenas vestiam camisas pretas — sem manifestações ou provocações — sob a acusação de que seriam rubro-negros. Ambos acabaram retirados do setor, em total desrespeito ao espírito esportivo. 

É preciso promover Um Futebol mais justo, acolhedor e civilizado. 

O Flamengo não aceita retrocessos e vai seguir defendendo Um Futebol Melhor, dentro e fora de campo.

