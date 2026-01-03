Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará x Olímpico/SE pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

Vovô está no Grupo 6 da Copa São Paulo de Futebol Junior

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 11:42)
Jogada
Legenda: O Ceará disputará a Copinha com uma equipe com média de idade de 18 anos
Foto: Gabriel Silva/CearaSC

O Ceará estreia neste sábado (3), na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vovô enfrenta o Olímpico/SE, às 19h30, no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente.

Nesta fase de grupos, o Vozão terá três partidas para disputar. Além do Olímpico, o Alvinegro enfrenta Carajás e Grêmio Prudente.

Onde Assistir

A partida terá transmissão do Xsports,  canal 11.1 na TV aberta.

Palpites

inter@

Como chega o Ceará

O Ceará chega para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma equipe mais jovem, com média de idade de 18 anos. A equipe Sub-20 do Vovô estará atuando nas rodadas iniciais do Campeonato Cearense profissional de 2026, por isso o Vozão se planejou para disputar a Copinha com um elenco mais jovem, de 28 atletas, e sob o comando do técnico Mateus Oliveira.

No Vozão desde abril, Mateus Oliveira entrou no Clube com a responsabilidade de comandar o elenco sub-16, conquistando a Copa Nordestinho. Agora, ele comandará o Ceará na Copinha.

Legenda: Mateus Oliveira será o técnico do Ceará na Copinha
Foto: Gabriel Silva/CearaSC

“Estamos indo para a Copa São Paulo com um grupo muito jovem com uma média de idade de 18 anos. A nossa expectativa é de fazer uma competição a nível nacional de maneira que esses jovens atletas possam performar no melhor nível possível, conseguindo primeiramente uma boa estreia, depois uma boa classificação. E o que o campeonato desenhar, a gente vai estar disposto e principalmente preparado para poder ir bem no decorrer da competição”, afirmou Oliveira.

Jogos do Ceará

3 de janeiro, 19h30: Ceará x Olímpico-SE
6 de janeiro, 21h30: Carajás-PA x Ceará
9 de janeiro, 19h: Grêmio Prudente x Ceará

Elenco do Vozão para a Copinha:

Kaiky Cabral (2008)
Juliano Riquelme (2007)
Pedro Ryan (2008)
Kerlon (2007)
Adriano Bispo (2005)
Chicorel (2007)
Deivid (2005)
Welington Lucas (2007)
Guilherme Silveira (2006)
Alvaro Kayo (2008)
Bruninho (2007)
Wallace Luan (2008)
Felipe Leite (2008)
Bruno Gigante (2008)
Gustavo Bolinha (2008)
Lucas Carvalho (2007)
Kayo Victor (2006)
Zé Antonio (2008)
Ryan Gabriel (2008)
Marcos Vinicius (2008)
João Pegoraro (2008)
Brayan Marcos (2007)
Caio (2007)
Vinicius Uchella (2006)
Gabriel Carpina (2008)
Pedro Esli (2007)
Rian Patric (2006)
Enzo Lodovico (2006)
Gabriel Amaral (2006)
Melk (2006)

Assuntos Relacionados

Jogada

Ceará x Olímpico/SE pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

Vovô está no Grupo 6 da Copa São Paulo de Futebol Junior

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Ceará se reapresenta e Mozart inicia trabalhos: 'Conscientes da nossa responsabilidade'

Vozão se reapresentou na sexta-feira e treinador iniciou os trabalhos

Vladimir Marques Há 2 horas
Foto de Espanyol x Barcelona com Yamal e Raphinha x Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (3)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 3 de dezembro de 2026

Ian Laurindo* 03 de Janeiro de 2026
Foto de Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (29) Charlotte Hornets vs Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (2)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Ian Laurindo* 02 de Janeiro de 2026

Jogada

Lateral-direito Fabiano se despede do Ceará: 'Gratidão imensa'

Atleta jogou a temporada 2025 emprestado pelo Moreirense, de Portugal

Vladimir Marques 02 de Janeiro de 2026
Felipe Jonatan processa Fortaleza

Jogada

Felipe Jonatan pede rescisão com o Fortaleza na Justiça; causa é de R$ 5,3 milhões

Lateral-esquerdo cobra valores atrasados e indenização por assédio moral

Brenno Rebouças 02 de Janeiro de 2026