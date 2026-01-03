Ceará x Olímpico/SE pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

O Ceará estreia neste sábado (3), na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vovô enfrenta o Olímpico/SE, às 19h30, no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente.

Nesta fase de grupos, o Vozão terá três partidas para disputar. Além do Olímpico, o Alvinegro enfrenta Carajás e Grêmio Prudente.

Onde Assistir

A partida terá transmissão do Xsports, canal 11.1 na TV aberta.

Palpites

Como chega o Ceará

O Ceará chega para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma equipe mais jovem, com média de idade de 18 anos. A equipe Sub-20 do Vovô estará atuando nas rodadas iniciais do Campeonato Cearense profissional de 2026, por isso o Vozão se planejou para disputar a Copinha com um elenco mais jovem, de 28 atletas, e sob o comando do técnico Mateus Oliveira.

No Vozão desde abril, Mateus Oliveira entrou no Clube com a responsabilidade de comandar o elenco sub-16, conquistando a Copa Nordestinho. Agora, ele comandará o Ceará na Copinha.

Legenda: Mateus Oliveira será o técnico do Ceará na Copinha Foto: Gabriel Silva/CearaSC

“Estamos indo para a Copa São Paulo com um grupo muito jovem com uma média de idade de 18 anos. A nossa expectativa é de fazer uma competição a nível nacional de maneira que esses jovens atletas possam performar no melhor nível possível, conseguindo primeiramente uma boa estreia, depois uma boa classificação. E o que o campeonato desenhar, a gente vai estar disposto e principalmente preparado para poder ir bem no decorrer da competição”, afirmou Oliveira.

Jogos do Ceará

3 de janeiro, 19h30: Ceará x Olímpico-SE

6 de janeiro, 21h30: Carajás-PA x Ceará

9 de janeiro, 19h: Grêmio Prudente x Ceará

Elenco do Vozão para a Copinha:

Kaiky Cabral (2008)

Juliano Riquelme (2007)

Pedro Ryan (2008)

Kerlon (2007)

Adriano Bispo (2005)

Chicorel (2007)

Deivid (2005)

Welington Lucas (2007)

Guilherme Silveira (2006)

Alvaro Kayo (2008)

Bruninho (2007)

Wallace Luan (2008)

Felipe Leite (2008)

Bruno Gigante (2008)

Gustavo Bolinha (2008)

Lucas Carvalho (2007)

Kayo Victor (2006)

Zé Antonio (2008)

Ryan Gabriel (2008)

Marcos Vinicius (2008)

João Pegoraro (2008)

Brayan Marcos (2007)

Caio (2007)

Vinicius Uchella (2006)

Gabriel Carpina (2008)

Pedro Esli (2007)

Rian Patric (2006)

Enzo Lodovico (2006)

Gabriel Amaral (2006)

Melk (2006)