Fortaleza define metas em competições para 2026; veja objetivos

Clube prioriza retorno à elite após rebaixamento e projeta R$ 9,8 milhões em premiações nas 4 competições que disputará

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:51)
Jogada
Legenda: O Fortaleza disputará 4 competições em 2026
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Fortaleza definiu suas metas esportivas para a temporada 2026 nas quatro competições que disputará ao longo do ano. Os objetivos constam no orçamento oficial aprovado pelo Conselho Deliberativo no último dia 30.

A principal meta é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, prioridade absoluta após o rebaixamento em 2025. O clube cearense voltará a disputar a Série B na temporada 2026 após 7 anos seguidos na elite.

METAS DO FORTALEZA EM 2026

Legenda: O Fortaleza definiu suas metas esportivas para as competições em 2026
Foto: Divulgação / Fortaleza EC

Premiações

Caso conquiste todos os objetivos traçados, o Tricolor de Aço projeta uma receita de R$ 9,54 milhões em premiações e participações. A quantidade total de receita estipulada pelo clube foi de mais de R$ 182 milhões para a temporada 2026.

Em 2025, só uma das 5 metas foi alcançada

Em 2025, o Leão cumpriu apenas uma das 5 metas para a temporada: a Libertadores.O clube estimou chegar até as Oitavas de Final e alcançou.

No mais, todas as metas foram frustradas: Cearense (ficou com o vice e buscava o título), Copa do Nordeste (Buscava o título e caiu nas quartas), Copa do Brasil (buscava chegar ás quartas e caiu na 3ª Fase - fase em que iniciou - para o Retrô) e Série A (Buscava uma competição internacional, mas acabou rebaixado).

Jogada

