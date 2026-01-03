Ceará se reapresenta e Mozart inicia trabalhos: 'Conscientes da nossa responsabilidade'

O Ceará se reapresentou nesta sexta-feira (2), com o técnico Mozart comandando o primeiro treinamento da temporada 2026.

O treinador conheceu a instalações do CT de Porangabuçu e comandou a primeira atividade com os jogadores.

A recepção foi muito boa, uma sinergia legal e todos conscientes da nossa responsabilidade, do que nós viemos fazer aqui. Nesse resgate que teremos que fazer junto com a nossa torcida, reposicionar o clube aonde ele merece estar". Mozart Técnico do Ceará

Elenco

Mozart contará com uma base de jogadores remanescentes: o os goleiros Bruno Ferreira e Richard, os laterais Rafael Ramos e Eric Melo, os zagueiros Luiz Otávio, Marllon e Eder, os volantes Dieguinho, Zanocello, Lucas Lima e Richardson, os meias Matheus Araújo e Vina, além dos atacantes Fernandinho, Pedro Henrique e Lucca.

Dois reforços se apresentaram: o lateral-direito Alex Silva e o meia-atacante Juan Alano.

Legenda: Pedro Henrique é um dos 16 remanescentes no elenco para 2026 Foto: Felipe Santos/Ceará SC

"Sobre o elenco, alguns jogadores foram meus atletas e outros já enfrentei. É um processo diário e todos os dias colocar um tijolo nessa obra. Foi uma porta que Deus abriu. É um privilegio estar aqui e tenho fé que teremos um ano extraordinário".

Além dos remanescentes e reforços, atletas do Sub-20 se apresentaram, já que eles serão grande parte dos relacionados para a estreia do Campeonato Cearense no dia 10, contra o Floresta, no estádio Domingão, em Horizonte.

Desafios

O Ceará terá 4 competições na temporada: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.