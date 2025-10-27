Fortaleza tem lucro milionário com bilheteria de jogo contra o Flamengo; veja valor

O Fortaleza lucrou quase R$ 2 milhões com a bilheteria do jogo contra o Flamengo, disputado na Arena Castelão no último sábado (25), pela Série A do Brasileirão. De acordo com o boletim financeiro da partida, a renda líquida foi de R$ 1,84 milhão.

36.815 torcedores estiveram presentes na Arena Castelão para acompanhar a partida, sendo 27.853 em setores destinados à torcida do Fortaleza e 8.962 no setor Superior Norte, que foi reservado para torcedores da equipe visitante, neste caso o Flamengo.

Ainda segundo o boletim financeiro da partida, a arrecadação total com bilheteria foi de R$ 2,71 milhões. Deste valor, 2,07 milhões vieram de ingressos destinados à torcida do Flamengo. Ou seja, 76,38% da renda bruta da partida veio de torcedores do Flamengo.

Com despesas totalizando um valor de R$ 876 mil, a renda líquida foi de R$ 1.840.699,39. A título de comparação, a renda líquida do último jogo do Fortaleza como mandante (contra o Vasco) havia sido de R$ 185 mil, 90% a menos do que o jogo contra o Flamengo.