Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para jogo contra Vélez na Libertadores

Equipes se enfrentam na próxima terça-feira (12) pela Libertadores

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:37)
Jogada
Legenda: Torcedores do Fortaleza
Foto: Fabiane de Paula/SVM

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, já está liberada. A venda de ingressos será iniciada nesta sexta-feira (8), às 14h, com ingressos a partir de R$ 20.

Os times se enfrentam na próxima terça-feira (12), às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida é válida pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores 2025. O jogo da volta será na terça-feira seguinte, na Argentina.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaootickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.

  • Inferior Norte/Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
  • Bossa Nova: R$ 70 (meia) | R$ 140 (inteira)
  • Superior Sul: R$ 90 (meia) | R$ 180 (inteira)
  • Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)
  • Superior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)
  • Visitante: R$ 90 (meia) | R$ 180 (inteira)
  • Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
Jogada

Daniel Farias Há 1 hora
