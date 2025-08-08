Fortaleza inicia check-in e venda de ingressos para jogo contra Vélez na Libertadores

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, já está liberada. A venda de ingressos será iniciada nesta sexta-feira (8), às 14h, com ingressos a partir de R$ 20.

Os times se enfrentam na próxima terça-feira (12), às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A partida é válida pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores 2025. O jogo da volta será na terça-feira seguinte, na Argentina.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaootickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.