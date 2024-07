Fortaleza homenageia lateral-esquerdo Escobar pelo título da Copa do Nordeste

A diretoria do Fortaleza prestou uma homenagem ao lateral-esquerdo Gonzalo Escobar pelo título da Copa do Nordeste de 2024. Agora no Santos, o defensor foi uma das vítimas da delegação tricolor no atentado em Recife/PE, sofrendo um trauma cranioencefálico na época. Assim, o clube entregou uma medalha de campeão, além de uma réplica da taça da competição.

No dia seguinte que me machuquei, eu estava aqui no Pici, recebendo o apoio de todos, me sentia protegido por todos. E todo esse acolhimento foi quem me fez continuar e voltar a jogar futebol. Só de relembrar esses momentos, fico emocionado. Por tudo isso, obrigado por esse reconhecimento Gonzalo Escobar Lateral-esquerdo do Santos e ex-Fortaleza

O argentino foi a principal vítima do atentado após um jogo contra o Sport, no dia 21 de fevereiro. Atingido por pedras e uma bomba, recebeu 13 pontos no supercílio e na boca, e ficou quase 30 dias longe dos gramados. Médicos atestaram que, por 1,5 cm, poderia perder a visão e chegar ao óbito.

Escobar no Fortaleza

Camisa 33 no Leão, Escobar atuou em 21 partidas e distribuiu duas assistências entre as disputas do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa Sul-Americana. A saída para o Santos ocorreu em abril, antes da realização da decisão do Nordestão diante do CRB.