Fortaleza fará os próximos quatro jogos em casa; confira confrontos

O torcedor do Fortaleza vai poder acompanhar de perto o seu time do coração nas últimas semanas de abril.O tricolor vai disputar os seus próximos quatro jogos em casa. As partidas serão contra o Cruzeiro, Altos-PI, Boca Juniors-ARG e RB Bragantino.

Nesse recorte o time do Pici vai disputar três torneios diferentes. Contra o Cruzeiro e RB Bragantino as partidas serão pelo Campeonato Brasileiro Série A. O Leão disputa também contra o Altos-PI o jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. Já contra o Boca Juniors, a competição da vez é a Sul-Americana.

As partidas preenchem todo o restante do mês de abril e serão feitas em um intervalo de 11 dias.

Veja jogos:

17/04 - Fortaleza x Cruzeiro - 20h00 - Campeonato Brasileiro Série A

21/04 - Fortaleza x Altos-PI - 19h00 - Copa do Nordeste

25/04 - Fortaleza x Boca Juniors - 21h00 - Sul-Americana

28/04 - Fortaleza x RB Bragantino - 18h30 - Campeonato Brasileiro Série A

Início com o pé direito

O Fortaleza iniciou sua caminhada no Campeonato Brasileiro Série A com o pé direito. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda superou neste sábado (13), o São Paulo por 2 a 1 na estreia do torneio nacional e em pleno Morumbis conquistou os primeiros três pontos da competição.

Legenda: Lucero comemora gol do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Os gols da partida foram marcados por Lucero e Machuca. André Silva descontou para o Tricolor Paulista.