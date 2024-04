Comissão técnica da Seleção Brasileira acompanhará jogo do Fortaleza no Castelão

Membros da comissão técnica da Seleção Brasileira estarão presentes na Arena Castelão na partida entre Fortaleza e Cruzeiro, que será disputada na próxima quarta-feira (17), às 20h. O confronto é válido pela segunda rodada da Série A do Brasileirão 2024.

De acordo com informações da Federação Cearense de Futebol (FCF), estão presentes o auxiliar técnico, Pedro Sotero, e o analista de desempenho, Guilherme Lyra. Ambos integram a comissão técnica dirigida por Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira.

A visita faz parte de um projeto de observação de atletas brasileiros para a Seleção Brasileira. Ao longo dos próximos meses, membros da comissão técnica do Brasil vão acompanhar diversas partidas da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Fortaleza e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira (17), às 20h de Brasília, no estádio Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a segunda rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.