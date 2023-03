Fortaleza envia ofício à CBF e solicita alteração de árbitro de vídeo (VAR) do Clássico-Rei

A diretoria do Fortaleza enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando a alteração do árbitro de vídeo (VAR), Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA-RN), escalado para o Clássico-Rei deste sábado (1º), pela partida de ida da decisão do Campeonato Cearense, às 16h, na Arena Castelão. Assim, a gestão tricolor aguarda uma resposta da entidade sobre a solicitação.

O pedido ocorre pois, na análise interna, o Fortaleza compreende que sofreu prejuízo decorrente da atuação do juiz na partida diante do Fluminense, no dia 17 de agosto de 2022, que decretou a eliminação cearense das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o clube sofreu um pênalti, em que a falta teria sido fora da área, além de um gol validado de forma irregular do atacante Germán Cano.

Legenda: Germán Cano marcou um gol polêmico na derrota do Fortaleza para o Fluminense pela Copa do Brasil Foto: reprodução

Legenda: O pênalti marcado para o Fluminense contra o Fortaleza foi muito contestado pelo time cearense Foto: reprodução

O documento emitido pelo Fortaleza também ressalta que, na época desse confronto, a própria Federação Cearense de Futebol (FCF), por meio das redes sociais, repudiou a condução. A FCF indicou ainda o histórico de erros de arbitragem, como o pênalti não assinalado em Sérgio Alves na final da Copa do Brasil de 1994, em Grêmio x Ceará.

Assim, a diretoria considera que a presença de Pablo Ramon Gonçalves (FIFA-RN) “colocará em risco a credibilidade do certame”. A decisão da escala de arbitragem foi via sorteio, com Wilton Pereira Sampaio (FIFA) escalado como árbitro principal do Clássico-Rei, com os auxiliares Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR).