Fortaleza encaminha venda milionária de Gustavo Mancha ao Olympiacos; veja detalhes

O Fortaleza está próximo de concretizar a venda do zagueiro Gustavo Mancha ao Olympiacos, da Grécia. O Diário do Nordeste apurou que já há um acerto entre Olympiacos e Mancha, restando apenas o alinhamento de alguns detalhes com o Fortaleza.

Valor de venda pode superar os R$ 22 milhões

A venda está encaminhada e deve ser oficializada nesta semana. Os valores da negociação ainda não foram confirmados, mas devem superar os 3,5 milhões de euros (R$ 22 milhões) recusados pelo Fortaleza na semana passada, na primeira investida do clube grego.

Além do valor a ser recebido na negociação, o Fortaleza fez uma exigência para que a venda ao Olympiacos seja concretizada: o clube cearense não abre mão de ficar com pelo menos 20% dos direitos econômicos de Gustavo Mancha.

Quem é Gustavo Mancha?

Legenda: Gustavo Mancha em ação com a camisa do Fortaleza Foto: João Moura / Fortaleza EC

Gustavo Mancha tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026, com cláusula de renovação automática por mais uma temporada. O Tricolor do Pici é atualmente dono de 70% dos direitos econômicos do jogador.

Gustavo Mancha ganhou protagonismo com a camisa do Fortaleza nesta temporada, somando 22 jogos pelo Leão. Ele tornou-se titular da defesa do Tricolor do Pici e tem feito boas atuações, atraindo a atenção de equipes do futebol europeu.