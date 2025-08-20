Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza encaminha venda milionária de Gustavo Mancha ao Olympiacos; veja detalhes

Zagueiro de 21 anos deve ter saída do Pici concretizada ainda nesta semana

Escrito por
e
(Atualizado às 10:07)
Jogada
Legenda: Gustavo Mancha durante Flamengo x Fortaleza na Série A do Brasileirão
Foto: Baggio Rodrigues/FEC

O Fortaleza está próximo de concretizar a venda do zagueiro Gustavo Mancha ao Olympiacos, da Grécia. O Diário do Nordeste apurou que já há um acerto entre Olympiacos e Mancha, restando apenas o alinhamento de alguns detalhes com o Fortaleza.

Valor de venda pode superar os R$ 22 milhões

A venda está encaminhada e deve ser oficializada nesta semana. Os valores da negociação ainda não foram confirmados, mas devem superar os 3,5 milhões de euros (R$ 22 milhões) recusados pelo Fortaleza na semana passada, na primeira investida do clube grego.

Além do valor a ser recebido na negociação, o Fortaleza fez uma exigência para que a venda ao Olympiacos seja concretizada: o clube cearense não abre mão de ficar com pelo menos 20% dos direitos econômicos de Gustavo Mancha.

Quem é Gustavo Mancha?

Foto do Gustavo Mancha
Legenda: Gustavo Mancha em ação com a camisa do Fortaleza
Foto: João Moura / Fortaleza EC

Gustavo Mancha tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026, com cláusula de renovação automática por mais uma temporada. O Tricolor do Pici é atualmente dono de 70% dos direitos econômicos do jogador.

Gustavo Mancha ganhou protagonismo com a camisa do Fortaleza nesta temporada, somando 22 jogos pelo Leão. Ele tornou-se titular da defesa do Tricolor do Pici e tem feito boas atuações, atraindo a atenção de equipes do futebol europeu.

Assuntos Relacionados

Jogada

Juventude x Vasco pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 14ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora
Foto de Gustavo Mancha durante Flamengo x Fortaleza na Série A do Brasileirão

Jogada

Fortaleza encaminha venda milionária de Gustavo Mancha ao Olympiacos; veja detalhes

Zagueiro de 21 anos deve ter saída do Pici concretizada ainda nesta semana

Brenno Rebouças e Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Léo Ortiz durante jogo do Flamengo

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Galeano disputa bola com atleta do Bragantino

Jogada

Bahia x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O terceiro duelo entre as equipes no ano marca a decisão, em jogo único, pela semifinal da Copa do Nordeste

Samuel Conrado Há 2 horas
Foto de Bruno Pacheco lamenta eliminação e desabafa: 'O plano não foi realizado'

Jogada

Bruno Pacheco lamenta eliminação e desabafa: 'O plano traçado antes do jogo não foi realizado'

Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Vélez e se despede da competição

Ian Laurindo* 19 de Agosto de 2025

Jogada

Fortaleza perde para o Vélez e está eliminado da Libertadores

Tricolor de Aço foi derrotado por 2x0 e deixa a competição nas Oitavas de Final

Vladimir Marques 19 de Agosto de 2025