Fortaleza recusa proposta milionária da Europa por Gustavo Mancha; veja valor

Zagueiro de 21 anos é alvo do Olympiacos, da Grécia, no mercado europeu

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:09)
Jogada
Legenda: Fortaleza recusa proposta milionária da Europa por Gustavo Mancha
Foto: Baggio Rodrigues/FEC

O Fortaleza recusou uma proposta milionária do Olympiacos, da Grécia, pelo zagueiro Gustavo Mancha. A oferta foi de 3,5 milhões de euros, equivalente a R$ 22 milhões. A informação é do jornalista Juscelino Filho, do ge, confirmada pelo Diário do Nordeste.

Na última sexta-feira (8), o Diário do Nordeste já havia noticiado o interesse do Olympiacos em Mancha. O clube grego havia entrado em contato com a diretoria do Fortaleza para sondar a situação do defensor de 21 anos.

Foto do Gustavo Mancha
Legenda: Gustavo Mancha em ação com a camisa do Fortaleza
Foto: João Moura / Fortaleza EC

De acordo com informações do ge, Gustavo Mancha tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026, com cláusula de renovação automática por mais uma temporada. O Tricolor do Pici é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador.

Gustavo Mancha ganhou protagonismo com a camisa do Fortaleza nesta temporada, somando 21 jogos pelo Leão. Ele tornou-se titular da defesa do Tricolor do Pici e tem feito boas atuações, atraindo a atenção de equipes do futebol europeu.

