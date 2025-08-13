Fortaleza recusa proposta milionária da Europa por Gustavo Mancha; veja valor

O Fortaleza recusou uma proposta milionária do Olympiacos, da Grécia, pelo zagueiro Gustavo Mancha. A oferta foi de 3,5 milhões de euros, equivalente a R$ 22 milhões. A informação é do jornalista Juscelino Filho, do ge, confirmada pelo Diário do Nordeste.

Na última sexta-feira (8), o Diário do Nordeste já havia noticiado o interesse do Olympiacos em Mancha. O clube grego havia entrado em contato com a diretoria do Fortaleza para sondar a situação do defensor de 21 anos.

Legenda: Gustavo Mancha em ação com a camisa do Fortaleza Foto: João Moura / Fortaleza EC

De acordo com informações do ge, Gustavo Mancha tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026, com cláusula de renovação automática por mais uma temporada. O Tricolor do Pici é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador.

Gustavo Mancha ganhou protagonismo com a camisa do Fortaleza nesta temporada, somando 21 jogos pelo Leão. Ele tornou-se titular da defesa do Tricolor do Pici e tem feito boas atuações, atraindo a atenção de equipes do futebol europeu.