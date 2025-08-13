Fortaleza vende joia da base por R$ 12,6 milhões para time europeu; veja detalhes
Landerson Costa tem apenas 18 anos e rendeu quantia milionária ao Leão
Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 09:16)
O Fortaleza acertou a venda do atacante Landerson Costa, de 18 anos, para o Moreirense, de Portugal, por € 2 milhões (cerca de R$ 12,6 milhões). O contrato do atleta com o clube europeu será de 5 anos. O Leão permaneceu com boa parte do percentual dos direitos econômicos do jogador.
O jovem, natural de Maranguape, era titular absoluto do Sub-20 do Leão e estava no clube desde 2019. O jogador já viajou para realizar exames médicos e se apresentar ao seu novo time.
