Fortaleza vende joia da base por R$ 12,6 milhões para time europeu; veja detalhes

Landerson Costa tem apenas 18 anos e rendeu quantia milionária ao Leão

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 09:16)
Jogada
Legenda: O jovem, natural de Maranguape, estava na base do Leão desde 2019.
Foto: João Moura / Fortaleza

O Fortaleza acertou a venda do atacante Landerson Costa, de 18 anos, para o Moreirense, de Portugal, por € 2 milhões (cerca de R$ 12,6 milhões). O contrato do atleta com o clube europeu será de 5 anos. O Leão permaneceu com boa parte do percentual dos direitos econômicos do jogador. 

O jovem, natural de Maranguape, era titular absoluto do Sub-20 do Leão e estava no clube desde 2019. O jogador já viajou para realizar exames médicos e se apresentar ao seu novo time. 

