Fortaleza encaminha acerto com atacante Isaque, do Grêmio

O Fortaleza encaminha o reforço do atacante Isaque, do Grêmio, por empréstimo até o fim da temporada 2021. A informação foi divulgada pelo UOL Esporte neste domingo (14).

Isaque, de 23 anos, atuou como reserva no Imortal gaúcho na temporada passada, na qual fez quatro gols em 40 partidas. O jogador foi liberado da viagem para o confronto de volta contra o Ayacucho, do Peru, pela 1ª fase eliminatória da Libertadores.

O atacante poderá ser o 8º oitavo do Leão do Pici para a nova temporada. De acordo com o Departamento de Futebol do clube, o Fortaleza, sem citar ou confirmar nomes, está no mercado em busca de um atleta para a fase ofensiva e que deve ter novidades em breve.

O próximo compromisso tricolor é diante do Ceará, em Clássico-Rei válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, neste sábado (20), às 16h, no Castelão.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte