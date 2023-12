O Fortaleza emprestou o meia Sammuel para o ABC-RN. O atleta de 21 anos tem contrato com o Tricolor de Aço até até 31 de dezembro de 2025, ficará o time potiguar até o fim do ano que vem.

Natural de Fortaleza, Sammuel é cria das Categorias de Base do Tricolor desde do Sub-13 e fez 10 jogos pelo Leão em 2023, marcando um gol - contra o Barbalha, pelo Campeonato Cearense. No 2º semestre, foi emprestado para o Atlético/GO, mas não foi utilizado.