Fortaleza empresta atacante Kauê Canela ao Botafogo-PB

O Fortaleza acertou o empréstimo do atacante Kauê Canela ao Botafogo-PB para a sequência da temporada de 2025. O jogador de 20 anos já viajou para João Pessoa/PB e aguarda apenas trâmites burocráticos para a oficialização do acordo. O movimento faz parte da gerência de ativos do clube cearense por parte do departamento de futebol.

Internamente, a gestão compreende um alto potencial técnico e de evolução por parte do jovem, que precisa ganhar mais minutos e experiência. Assim, o Botafogo-PB foi bem avaliado como uma alternativa para permitir o crescimento do centroavante, assim como ocorreu com Gustavo Coutinho, que também era um destaque do Sub-20 e foi cedido por empréstimo em 2022. Posteriormente, ganhou mais valor de mercado e foi vendido em definitivo ao Sport na temporada passada por R$ 7 milhões.

No Pici, Kauê se estabeleceu como destaque da base, sendo artilheiro do Brasileirão Sub-20, além de brilhar no Campeonato Cearense Sub-20 e no Brasileiro de Aspirantes. Em 2025, começou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde marcou dois gols, e depois se apresentou nos EUA para a pré-temporada do Leão. No Estadual, ganhou chances nas vitórias contra Cariri e Horizonte, mas somou apenas 22 minutos no time principal.

O técnico argentino Vojvoda tem outros dois centroavantes no elenco: Lucero e Renato Kayzer. Caso se confirme a saída, a tendência é de que a equipe procure mais um camisa 9 no mercado para ampliar as opções disponíveis.

Contrato do Fortaleza

Apesar de ainda não oficializado, a diretoria do Fortaleza já exerceu a opção de compra pré-estabelecida no vínculo por empréstimo do Novorizontino-SP, adquirindo então 50% dos direitos econômicos de Kauê Canela por cerca de R$ 500 mil, firmando um novo contrato até dezembro de 2027.

O percentual foi pré-definido desde a chegada do centroavante em fevereiro de 2024. Diante do alto potencial, o time cearense já fixou novo acordo para adquirir mais 30% do passe, com um prazo para executar o mecanismo até dezembro. Assim, o Leão aposta na evolução do jogador de 20 anos.