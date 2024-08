Fortaleza embarca nesta segunda (12) para enfrentar o Rosario na Sul-Americana; veja programação

A delegação do Fortaleza embarca no início da tarde desta segunda-feira (12) para enfrentar o Rosario Central na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. O jogo será disputado na quarta-feira (19), em Rosário (ARG).

Veja também Jogada Jogo entre Rosario Central e Fortaleza pela Sul-Americana tem arbitragem definida; veja nomes Jogada Conmebol detalha Fortaleza x Rosario Central pelas oitavas de final da Sul-Americana; veja Alexandre Mota Rosario Central elimina Internacional e vai enfrentar Fortaleza na Copa Sul-Americana

Antes do embarque, o técnico Juan Pablo Vojvoda comanda um treino no Pici na manhã desta segunda. Na sequência, no início da tarde, o elenco viaja em voo fretado com destino a Rosário, local da partida contra o Rosario Central.

Na terça-feira (13), no período da tarde, o Tricolor do Pici realiza um treino de apronto em Rosário, encerrando a sua preparação para a partida. O jogo será disputado na quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio Gigante de Arroyito.

Legenda: Estádio Gigante de Arroyito, palco da partida entre Rosario Central e Fortaleza Foto: Marcelo Manera / AFP

Após a partida, o Fortaleza seguirá em Rosário, onde iniciará a preparação para enfrentar o RB Bragantino, no sábado (17), pela Série A do Brasileirão 2024. Na quinta-feira (15), o elenco tricolor treina na Argentina e no período da tarde embarca para São Paulo (SP).

O retorno a Fortaleza está marcado para a manhã do domingo (18). A expectativa é que na segunda-feira (19) o time já inicie a preparação para a partida de volta contra o Rosario Central, que acontecerá na quarta-feira (21), na Arena Castelão.

VEJA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

12/08 (SEGUNDA-FEIRA)

9h30: Treino de reapresentação no Pici.

Voo fretado para Rosário, no período da tarde.

13/08 (TERÇA-FEIRA)

Treino de apronto no período da tarde, em Rosário.

14/08 (QUARTA-FEIRA)

Jogo: Rosario Central x Fortaleza, 19h.

15/08 (QUINTA-FEIRA)

Treino à tarde em Rosário.

Voo fretado para São Paulo, no período da tarde.

16/08 (SEXTA-FEIRA)

Treino à tarde em Atibaia-SP.

17/08 (SÁBADO)

Jogo: RB Bragantino x Fortaleza, 18h30.

18/08 (DOMINGO)