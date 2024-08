Jogo entre Rosario Central e Fortaleza pela Sul-Americana tem arbitragem definida; veja nomes

A Conmebol definiu a arbitragem para o confronto entre Rosário Central e Fortaleza, na próxima quarta-feira (14), às 19h, no Estádio Gigante de Arroyito, em Santa Fé, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O árbitro da partida será o venezuelano Alexis Herrera, que apitou, também, o jogo de ida das oitavas da Sul-americana de 2023, entre Libertad e Fortaleza no Paraguai, quando Leão venceu por 1 a 0.

Além de Alexis Herrera, os demais integrantes do quarteto de arbitragem também são venezuelanos: os auxiliares Jorge Urrego e Alberto Ponte e o quarto árbitro Yorman Delgado. Já o VAR será de responsabilidade peruana, com Joel Alarcon tomando a frente e Jhonny Bossio no AVAR.

Veja arbitragem para Rosario Central x Fortaleza

Juíz — Alexis Herrera (VEN)

1º Assistente — Jorge Urrego (VEN)

2º Assistente — Alberto Ponte (VEN)

4º Árbitro — Yorman Delgado (VEN)

VAR — Joel Alarcon (PER)

AVAR — Jhonny Bossio (PER)