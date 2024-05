Fortaleza é o time da Série A com mais gols nas últimas duas temporadas; veja ranking

O Fortaleza é o líder do ranking de equipes da Série A do Brasileirão com mais gols marcados nas duas últimas temporadas. De acordo com um levantamento da plataforma SofaScore, o Tricolor do Pici balançou as redes em 190 oportunidades no período.

O Leão é inclusive líder com sobras, já que a distância para o segundo colocado do ranking, o Botafogo, é de 16 gols. O “pódio” ainda conta com Flamengo e Palmeiras, empatados na terceira colocação com 171 gols cada.

VEJA O RANKING DO SOFASCORE

190 - Fortaleza 174 - Botafogo 171 - Flamengo 171 - Palmeiras 165 - Athletico 156 - Bahia 154 - Atlético-GO 152 - Fluminense 144 - Grêmio 141 - Cuiabá 136 - São Paulo 135 - Atlético-MG 132 - Red Bull Bragantino 130 - Internacional 127 - Corinthians 116 - Vitória 104 - Vasco 101 - Criciúma 88 - Juventude 86 - Cruzeiro

Legenda: Moisés comemora gol pelo Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

A quantidade de gols envolve não apenas jogos da Série A, mas de todas as competições oficiais que as equipes disputam. Neste intervalo, o Fortaleza disputou jogos de Série A, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

No último domingo (26), o Fortaleza saltou de 186 para 190 gols, já que goleou o Sport por 4 a 1 na semifinal da Copa do Nordeste 2024. Com a vitória, o time garantiu vaga na final do Nordestão, onde irá enfrentar o CRB.